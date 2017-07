Antonio e Gianluigi #Donnarumma arrivano a casa #Milan per le firme sui contratti, con loro anche Enzo Raiola [@86_longo] pic.twitter.com/jqsxPl9Jcj — calciomercato.com (@cmdotcom) July 11, 2017

FANTACALCIOMERCATO

fanta.calciomercato.com

Il rinnovo die l'ufficialità dell'acquisto disono realmente a un passo per il. Il portiere rossonero è atterrato nella mattinata di oggi all'aeroporto di Milano Linate di ritorno dalle vacanze ad Ibizia e già questa mattina, intanto che Antonio svolgeva la seconda parte delle visite mediche,Semrbava tutto fatto, ma iniziano ad esserci qualche dubbio sull'esito dell'incontro. Doveva essere tutto fatto, ma dopo due ore di incontro ancora non è arrivata la firma dei due portieri.insieme al fratello Antonio, al padre e ad Enzo Raiola sono arrivati in questo istante a Casa Milan.Il ds rossoneroha rilasciato un breve dichiarazione ai microfoni di Premium Sport: "- I due sono ora attesi adove incontreranno l'amministratore delegatoe il direttore sportivoper mettere nero su bianco il prolungamento dell'attuale accordo. Donnarumma firmerà un rinnovo quadriennale da 6 milioni di euro a stagione, con l'inserimento di una clasuola rescissoria valevole anche per l'Italia, da 75 milioni di euro.