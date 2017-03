In NBA una volta c'erano i big three, prima ae poi a. Nellazzurra, invece, c'è l, i fantastici 5. Gianluigi Donnarumma , Daniele Rugani , Alessio Romagnoli , Robertoe Federico Bernardeschi : già importanti per l'Italia di Gian Piero, quella dei grandi, possono diventare importantissimi per Gigie l'Europeo Under 21 in- Entro una settimana il ct dell'Italia e il presidente FIGCsi incontreranno per decidere se lasciare i big agli azzurrini, oltre che per assegnare la carica da direttore tecnico a Ventura. Poi, entro un mese, deve arrivare l'accordo definitivo tra i due ct, ovviamente ascoltando il parere dei club coinvolti. L'Europeo U21, se si dovesse arrivare fino alla finale, terminerebbe il 30 giugno, poi ci sarebbe un mese di ferie e troppo poco tempo per mettere benzina nelle gambe in vista della decisiva sfida con la Spagna, il 2 settembre, per le qualificazioni a8. Questo è la grande preoccupazione di Ventura, che entro un mese, però, dovrà decidere il da farsi con i suoi gioiellini.- Per il momento,: Donnarumma, Rugani e Bernardesci. Nel 4-3-3 del ct romano l'undici sarebbe: Donnarumma in porta; Conti, Rugani, Caldara e Barreca in difesa; Benassi, Cataldi, Pellegrini a centrocampo e Berardi, Petagna, Bernardeschi in avanti. Se ai tre dovessero aggiungersi Romagnoli e Gagliardini, a lasciargli spazio tra i titolari sarebbero Barreca e Pellegrini.