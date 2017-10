Godfred Donsah si è ripreso la scena. Finalmente il centrocampista ex Cagliari è tornato protagonista a ottimi livelli, complice il decollo del Bologna di Donadoni che ne ha fatto un titolare fisso nella propria mediana. Non si meraviglia Walter Sabatini, estimatore di Donsah da quando era ds della Roma e adesso pronto a sondarlo per la sua Inter del futuro: il ghanese è un suo pallino, da qui nasce l'interesse nerazzurro anche se difficilmente finalizzato a prenotarlo per il prossimo gennaio, le idee sono altre (Ramires in testa).



LA JUVE NON C'E' PIU' - La Juventus ha avuto a lungo un'opzione per Donsah, quando il ds del Bologna era Pantaleo Corvino, poi passato alla Fiorentina; da quel momento, Godfred è libero da ogni corsia preferenziale e così la corsa si è aperta. Richiesto all'estero tra Premier League e Bundesliga, adesso c'è anche l'Inter tra le società che lo seguono da vicino con particolare interesse. Possibile un investimento per il futuro, Donsah osservato speciale. Senza la Juve in cabina di regia...