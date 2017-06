Da gennaio il Torino ha messo nel mirino Godfred Donsah. Se lo scorso inverno la società granata non è riuscita ad arrivare al giocatore, quest'estate le cose potrebbero cambiare: ad aprire la trattativa è stato lo stesso centrocampista in un'intervista rilasciata a Ghana Soccer Net: "Sto pensando di lasciare il Bologna perché penso ci siano molte opzioni migliori a disposizione. La cosa più importante è che siano felici sia la squadra sia il giocatore, quindi se si presenta qualcosa di concreto sarà molto importante per me lasciare il club". Il Torino è in agguato.