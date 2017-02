Dopo due giorni di riposo concessi da Inzaghi, oggi pomeriggio il mister ha ritrovato la sua Lazio senza i big. Immobile, Milinkovic, Basta, Patric e De Vrij non hanno preso parte alla seduta svolta sul terreno di gioco. Tutti preservati per evitare di sovraccaricare il loro lavoro: tornano con il gruppo Lombardi e Luis Alberto. Aggregati in prima squadra il portiere Adamonis e Spizzichino. Lo stop di Marchetti potrebbe tenerlo lontano dai pali per molti giorni, arrivando a mettere a rischio il derby.