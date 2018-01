Continuano le riflessioni della dirigenza dello Stoke City sul futuro allenatore.



I Potters avevano deciso di puntare su Quique Sanchez Flores, tecnico in carica all’Espanyol, offrendo al club 3,5 milioni di sterline per liberarlo e allo spagnolo un contratto di cinque anni. Ma, nonostante l’accordo sembrasse vicino, alla fine l’ex tra le altre di Watford e Getafe non se l’è sentita di lasciare la Spagna.



Lo Stoke ha quindi, come riportato da Sky Sport UK, deciso di virare su Martin O’Neill, attuale commissario tecnico dell’Irlanda. Il nord irlandese ha alle spalle tanta esperienza in Premier, dove ha guidato Leicester, Aston Villa e Sunderland. Vanta inoltre una finale di Coppa Uefa con il Celtic Glasgow persa contro il Porto guidato da Mourinho.