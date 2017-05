Le stelle del wrestling WWE Sheamus e Cesaro sono arrivate oggi in Italia per il doppio spettacolo che andrà in scena nei prossimi giorni nelle arene di Roma e Bologna e che coinvolgerà numerosi fan italiani e non solo.



L'occasione è stata unica soprattutto per il tag team composto da Sheamus e Cesaro, due atleti europei, uno irlandese e l'altro svizzero, che hanno fatto visita al centro sportivo di Trigoria e hanno incontrato rappresentati della Roma.



Entusiasti gli atleti Radja Nainggolan, Mohamed Salah e Wojciech Szczesny accompagnati da Luciano Spalletti, che hanno consegnato ai due atleti le rispettive maglie della Roma con tanto di nome.