Beppe Marotta e Fabio Paratici sono i dirigenti più in vista, autentici fautori del ciclo d'oro iniziato nell'era Andrea Agnelli. Direttore generale e direttore sportivo di una Juve senza rivali in questi anni anche e soprattutto grazie al loro progetto e al loro lavoro a 360 gradi, sono a capo di una squadra che se si parla di mercato riesce ad arrivare in ogni angolo del mondo lavorando di fatto ventiquattro ore al giorno. Una squadra che vede in Javier Ribalta Sanchez (foto Facebook) un uomo chiave, responsabile della rete degli osservatori all'estero è in realtà molto di più di tutto questo. Uomo di fiducia se ce n'è uno, giovane e già di grande esperienza, ambizioso e competente. Figlio della gavetta, esploso giovanissimo già al Liverpool e poi arrivato alla Juve dopo le esperienze con il Toro, il Milan e il Novara, oggi Ribalta è uno dei dirigenti più attivi e riconosciuti nel mercato bianconero: non solo un capo osservatore, ma uomo chiamato a condurre e portare avanti diverse trattative anche di primo piano, depositario della totale fiducia proprio di Marotta e Paratici. Come loro in scadenza nel 2018 ma pronto a rinnovare a lungo, per continuare nel progetto più vincente della storia del calcio italiano imbastito in questi anni. Inevitabile però che un profilo come il suo possa fare gola a tante piazze in giro per l'Europa. E dalla Spagna ad esempio risuonano sempre più forti le sirene che lo vorrebbero nel mirino del Siviglia.

DOPO MONCHI – Il club andaluso infatti sta valutando diversi profili per voltare pagina dopo un'era che ha scritto pagine di storia del calcio internazionale come quelle vissute dal Siviglia con Monchi direttore sportivo. L'imminente passaggio del dirigente spagnolo alla Roma lascia quindi vacante una posizione di prestigio e carica di responsabilità. Così in casa Siviglia la suggestione Ribalta potrebbe presto lasciare spazio ad un'autentica offensiva: in rampa di lancio un'offerta che al di là dell'aspetto economico renderebbe l'attuale dirigente bianconero di fatto l'unico uomo al comando del Siviglia. Un progetto importante che riporterebbe Ribalta al ruolo di direttore sportivo ad anni di distanza dall'inizio della sua carriera. La Juve è la Juve, non si lascia mai facilmente. Ma un'offerta del genere se dovesse infine arrivare, verrebbe valutata con grande attenzione.



@NicolaBalice