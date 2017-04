Vittoria netta per la Roma nell'anticipo contro l'Empoli. Un 2-0 firmato Dzeko, che porta momentaneamente i giallorossi a meno cinque dalla Juventus e a più cinque dal Napoli, in attesa del big match di stasera. A far discutere nella capitale c'è però sempre il futuro di Luciano Spalletti. "Se non vinco, me ne vado", continua a ripetere l'allenatore toscano. Segnali, oltre alla frattura sempre più evidente con la stampa, di un addio ogni giorno più probabile.



LA VISITA - La società giallorossa, a partire dal presidente James Pallotta, è al corrente della situazione e non vuole farsi trovare impreparata. Sta valutando diversi profili per la prossima stagione, tra questi anche Roberto Mancini. Da qualche mese il tecnico di Jesi è tornato a vivere a Roma e ieri, come mostrato dal Messaggero con una foto, si è recato nel palazzo dove ha sede lo studio Tonucci, sede operativa della Roma e base di Pallotta nei suoi viaggi in Italia, per un incontro durato più di un'ora. Solo una coincidenza secondo Mancini, visto che il suo parrucchiere ha sede nello stesso palazzo. Ma un possibile indizio per il futuro, con la Roma già al lavoro per il dopo Spalletti.