Troppi gol possono portare dei guai. Per informazione, chiedere a Youssoufa Moukoko, stellina delle giovanili del Borussia Dortmund. In appena tre partite con la squadra Under 17 dei gialloneri, l'attaccante ha segnato ben otto reti, una ogni 28 minuti: numeri incredibili, soprattutto perché Moukoko è nato il 20 novembre del 2004 e ha, quindi, appena 12 anni. Questo, almeno, è quanto risulta dal certificato di nascita: un documento ora finito sotto accusa in Germania.



'NESSUN DUBBIO' - "Non c'è nessuna ragione per dubitare: all'epoca della sua nascita eravamo in Camerun, ma ho un certificato tedesco. Inoltre Marie, la madre, ha solo 28 anni", è la difesa di Joseph, il padre di Moukoko. Che nell'ultima giornata, contro il Viktoria Köln, ha messo a segno quattro gol, scatenando l'ira degli avversari - di tre o quattro anni più grandi di lui - che si interrogano sulla reale età del ragazzo. Questo expolit non arriva del tutto inatteso: prima di trasferirsi al BvB la scorsa estate, Moukoko (foto da @DortmundItalia) aveva fatto benissimo anche con le giovanili del St. Pauli.



BAMBINO SUPER - Forza fisica straripante e un grande sinistro sono le sue armi, che gli sono vase anche le attenzioni della nazionale tedesca Under 15. "Youssoufa è un bravo ragazzo - le parole di Sebastian Geppert, suo allenatore a Dortmund - e lavorare con lui è molto divertente. Ha ancora tantissime cose da migliorare, come qualche atteggiamento, un pò troppo da bambino". Un bambino di 12 anni, che sta facendo impazzire la Germania.