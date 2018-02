Ecco le parole dell'allenatore del Borussia Dortmund, Stoger, in conferenza stampa: "È difficile spiegare, abbiamo giocato abbastanza bene nel primo tempo. Volevamo continuare così, ma sapevamo di dover aspettare attivamente, ma non lo abbiamo fatto. Abbiamo reso facile, al nostro avversario, di fare questi due gol. Poi è stata molto importante questa voglia di vincere. Ci aiuterà a essere più concentrati. Sarebbe stato difficile senza segnare il terzo gol. Il nostro obiettivo è stato vincere la partita. Nelle ultime settimane abbiamo dimostrato che sia complicato batterci, speriamo di non fare molti errori a Reggio Emilia. Ma la vedo positivamente".



BATSHUAYI - "È un vero attaccante, sapevamo fosse un giocatore che ha sempre segnato tanti. Era importante per noi. È stata una mossa eccellente portarlo qui"



CASTRO - "Noi ci siamo decisi perché settimana scorsa siamo stati compatti e sicuro, con lui. Gotze vorrebbe giocare, ma è solo una questione di tempo, è stato infortunato".



GOTZE - "​L'ho visto bene, è entrato alla grande. Ho preferito Castro dal primo minuto perché volevo maggior compattezza a centrocampo".



SCHURRLE - "Sta facendo vedere la sua qualità, è stato fermo per infortunio, sta prendendo ritmo e fa vedere le proprie qualità e il suo talento".