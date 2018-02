L'esterno offensivo della Juventus Douglas Costa ha concesso un'intervista al sito ufficiale della Uefa, che ne rende noti oggi i contenuti più interessanti.



Sulla Champions League: "Nessuno vuole perdere due finali. La Juventus merita di vincere la Champions League. Ecco perché daremo tutto e lotteremo sempre al massimo. Penso che ogni grande club europeo sogni di vincere la Champions League. E noi non facciamo eccezione. Lavoriamo tutti i giorni duramente per vincere le competizioni a cui partecipiamo. Siamo in Champions League e vogliamo vincerla. Vincere la Champions League sarebbe un sogno che si avvera, un sogno che inseguo da quando è iniziata la mia carriera".



Il suo ambientamento alla Juve: "Giocare per la Juventus è qualcosa di indescrivibile, non potevo neanche immaginare l'amore che provano i tifosi per i giocatori. Sono incredibili, trasmettono la loro energia ai giocatori in campo ed è così che dovrà essere sempre. E' fantastico indossare la maglia della Juventus. Sono molto felice qui e spero di restarci per tanti anni. Monaco è più fredda, anche se accoglie benissimo i brasiliani. Ma in Italia mi sento a casa".



Sul Tottenham: "Il Tottenham ha tantissima qualità, sarà una bella sfida. Stanno giocando molto bene sia in Premier League che in Champions League. Sarà uno scontro tra titani, un ottavo di finale molto affascinante. Noi dovremo solo concentrarci su ciò che Allegri ci chiederà di fare in campo: giocare bene tatticamente, difenderci e ripartire bene. Questo è il nostro spirito. Così giochiamo da un po' di tempo ormai. Sia quando giochiamo in Italia che in Champions League, non ci concentriamo troppo sui giocatori che affrontiamo. Pensiamo solo al lavoro che dobbiamo fare noi come squadra".