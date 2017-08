In una lunga intervista concessa ai microfoni dei più importanti quotidiani sportivi e non solo italiani, l'attaccante dellaha parlato della sua scelta di approdare in bianconero, del rapporto coi compagni e della voglia di vincere la Champions."Mi sento bene, qui ci si allena tanto e forte, ho appena cominciato ad andare allo stesso ritmo degli altri miei compagni. So che sono ancora un po’ indietro e devo lavorare per arrivare a livello degli altri, ma punto a essere in forma il più presto possibile"."Higuain è un campione e un grande compagno. Dovunque vado io divento in fretta il miglior amico degli attaccanti: è successo con Luiz in Ucraina e con Lewandowski al Bayern Monaco. Si vede che con me si trovano bene"."Mi piace giocare con gente di qualità come Pjanic. Al Bayern c’era Thiago Alcantara: lo studiavo, ho imparato molto da lui. Alla Juve sono rimasto impressionato dalla qualità. Aggiungerò la mia creatività"."Perché in tre anni ha giocato due finali in Europa, è la squadra che ha più voglia e più possibilità di vincere la Champions. Io voglio entrare nella storia di questo club. A un anno dal Mondiale non avrei potuto scegliere società migliore"."Sono qui per vincere tutto, anche la Champions"."Allo Shakhtar ho giocato 5 anni a destra, al Bayern con Guardiola sono stato in tutte le posizioni. Meglio a destra per tirare e a sinistra per crossare".Dopo tanti anni volevo evitare che la gente pensasse che giocassi solo perché c’era lui in panchina. Ho voluto la Juve anche per fare nuove esperienze, per crescere e imparare un altro tipo di calcio"."E’ un tecnico che parla molto. Conosce il mio potenziale e io sento che ho fiducia. Ho sensazioni positive, credo di rendere molto con questa squadra e con questo allenatore"."Credo che abbia avuto poco tempo per vedermi, tra convocazioni con la nazionale e gli infortuni. Non ho fatto la preparazione con lui, come invece era successo con Guardiola. Però ho avuto buoni rapporti anche con Ancelotti: siamo rimasti amici"."La Juve è come il Bayern, è una grande squadra e tutti daranno il massimo per vincere contro di noi. Ha molti tifosi ed è conosciuta in tutto il mondo. In Italia si gioca un calcio tatticamente perfetto, si fa fatica a superare le difese. Ci vorrà pazienza, Milan e Inter si sono rinforzate ma la Juve ha i giocatori giusti per confermarsi".

Che ricordi ha della Juventus del passato?

"Ho conosciuto Emerson, ricordo la squadra leggendaria degli anni Novanta-Duemila, con Zidane, Del Piero, Ibrahimovic, Nedved".



Ha avuto un idolo da bambino?

"Il mio giocatore preferito era ed è sempre lo stesso, Ronaldinho. Ci lega il Gremio: lui ha giocato lì e io ho iniziato da loro a 12 anni".



Alex Sandro la sta aiutando a inserirsi?

"Essendo tutti e due brasiliani abbiamo un’affinità, ci capiamo al volo. Mi dà una mano dentro e fuori dal campo".



Chi dribbla meglio?

"Io. Lui però difende meglio".



Quanti tatuaggi ha?

"Dieci, dodici? Dodici. Ho i nomi dei miei genitori, la mappa del Brasile, i punti cardinali. In Ucraina mi sono fatto tatuare una scritta in cirillico. Sulla mia pelle c’è la mia storia".



Ne farà uno anche per la Juve?

"Me ne manca ancora uno per gli anni in Germania. Fatto quello, ci penserò...".