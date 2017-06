VIDEO - #DouglasCosta non si nasconde: firma maglia e cappello della #Juve negli USA pic.twitter.com/YCz6wCQBRQ — calciomercato.com (@cmdotcom) 22 giugno 2017

Lanon accenna a fermare il proprio pressing per, nei prossimi giorni è previsto l'affondo che potrebbe essere decisivo fra i dirigenti del club bianconero e quelli delper l'esterno. L'operazione è stata messa in stand by per lo status da extracomunitario dell'ala brasiliana, ma la volontà del club bianconero è quella di chiudere comunque il suo acquisto sacrificando altri obiettivi in altre zone del campo.Nel frattempo il giocatore si è concesso un partita amichevole di beneficenza negli Stati Uniti e a margine dell'incontro Douglas Costa è stato intercettato dai ragazzi di Italian Football TV che prima. Una mosso strategica in vista della cessione? Probabilmente no, ma Douglas Costa non nasconde la sua volontà di diventare bianconero.