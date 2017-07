Douglas Costa è ormai un nuovo giocatore della Juventus. Il brasiliano, tramite il proprio profilo Twitter, ha voluto salutare il suo ex club, il Bayern Monaco: "Voglio ringraziare il Bayern - scrive su Instagram - tutti i tifosi e i giocatori, soprattutto Rafinha, per il supporto datomi in questi anni. Sono stati giorni speciali e non li dimenticherò mai, saranno sempre nel mio cuore. Grazie ancora e buona fortuna".