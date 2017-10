E’ stato uno degli acquisti più importanti del mercato estivo della Juventus oltre che il più caro, se ai 6 milioni di euro per il prestito si aggiungono i 40 milioni di diritto di riscatto a favore dei bianconeri. Douglas Costa, però, non si è ancora pienamente inserito negli schemi di Allegri e la Juventus spera che sia arrivato finalmente il momento diL’infortunio di Mandzukic e la settimana di lavoro a Vinovo daranno all’ex Bayern la possibilità di mettersi in mostra subito dopo la sosta. La stagione sta entrando nel vivo e i bianconeri non possono più aspettare.