Niente turno di stop per Daniele Doveri dopo i contestati fatti di Juventus-Torino: il fischietto di Volterra è stato designato per Udinese-Spal, match in programma domenica alle 15 e valido per la 21esima giornata di Serie A. Cade l'ipotesi di un fermo punitivo dopo le polemiche seguite alla direzione del derby di Coppa Italia, in particolare legate all'episodio del raddoppio bianconero: il gol di Mandzukic nasce da un intervento falloso di Khedira su Acquah, giudicato tuttavia regolare da Doveri che poi ha confermato la decisione dopo aver rivisto l'azione con l'ausilio del VAR.