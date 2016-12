Dal Brasile giungono i primi risultati delle indagini per fare luce sulla tragedia che lo scorso 29 novembre ha portato alla morte di quasi tutta la formazione brasiliana della Chapecoense, nello schianto dell'aereo che la stava portando a Medellin per disputare la finale di andata di Copa Sudamericana contro l'Atletico Nacional. Da quanto si apprende, la causa non andrebbe ricercata nel guasto tecnico e nemmeno nel campo delle fatalità, bensì in un errore di valutazione da parte degli addetti all'aeroporto di Santa Cruz, da cui era partito il volo.



Secondo un'informativa dell'Aeronautica colombiana, il velivolo sarebbe partito con un carico di carburante non sufficiente per sostenere l'intero viaggio; in particolare, il serbatoio di riserva è risultato completamente vuoto. Una violazione delle norme internazionali, oltre ad essere una distrazione che è costata la vita a 71 persone. Il prossimo compito degli inquirenti, che hanno acquisito le scatole nere dell'aereo, sarà stabilire se pilota e copilota fossero al corrente della situazione e se abbiano avuto eventuali responsabilità nell'accaduto.