PARTE MÉDICO@Torres sufre un traumatismo craneoencefálico. Fue trasladado al hospital para hacerle pruebas. Pasará la noche en observación. — Atlético de Madrid (@Atleti) 2 marzo 2017

Paura e terrore, lacrime agli occhi e preghiere. Fernando, nella sfida del Riazor traa, cade male dopo uno scontro con un difensore avversario. Si è capito subito che qualcosa è andato storto, con il giocatore che ha sbattuto la testa violentemente sul terreno di gioco con un movimento innaturale del collo. Il giocatore, che ha perso i sensi, ha lasciato il campo all'89esimo in barella con un collarino.Compagni e avversari increduli, il compagnoin lacrime,visibilmente scossi: ora non resta che attendere novità sulle sue condizioni. Da segnalare il comportamento del pubblico che prima ha accennato dei fischi, poi ha applaudito il numero 9 dei Colchoneros all'uscita dal campo. Seguiranno aggiornamenti.- La paura è passata. Il giocatore, come scrivono dalla Spagna, ha ripreso conoscenza e passerà la notte in ospedale sotto osservazione. El Nino non ha riportato lesioni traumatiche.