Julian Draxler vuole lasciare il Wolfsburg. L'ennesima conferma è arrivata dallo stesso giocatore, che alla Bild ha ammesso: "Sono in contatto con diversi club, ma ancora non è stata presa l'ultima decisione. Lo faremo nell'interesse di tutti. Ho deciso che avrei lasciato il Wolfsburg nel momento in cui mi hanno escluso nella squadra per il Bayern. Questa è la peggior stagione della mia carriera fin qui".