Julian Draxler, nuova stella del Paris-Saint Germain, ha parlato a BeInSport di Mesut Özil, giocatore che vorrebbe come compagno di squadra a Parigi, e che sta avendo non poche difficoltà nelle trattative di rinnovo con l'Arsenal: ''Non so perché ci siano così pochi giocatori che lasciano la Bundesliga, forse perché è un campionato affascinante. Di quelli che sono in giro per il mondo ne vorrei uno qui con me: Mesut Özil. Senza dubbio consiglierei ad altri tedeschi di venire in Ligue 1''.