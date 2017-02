Intervistato da Telefoot in Francia, il trequartista tedesco del PSG, Julian Draxler è tornato a parlare della scelta fatta questo inverno di trasferirsi a Parigi dal Wolfsburg: "Sia il direttore sportivo che l'allenatore del Wolfsburg erano cambiati. Io ero in ottimi rapporti con loro e avevamo deciso che sarebbe stato meglio se me ne fossi andato. L'Arsenal? Ci sono stati tanti contatti con loro, ma non quest'inverno. Avevo molte opzioni a cui pensare (anche la Juventus si era interessata ndr.), ma ho ascoltato il mio cuore e ho scelto il PSG perchè loro giocano un calcio che si abbina bene alle mie caratteristiche".