Un futuro ancora tutto da scrivere, tra Sampdoria, Serie A e pure Premier: Patrik Schick lo vogliono tutti, ma per il momento il suo contratto è con i blucerchiati, e c’è da scommettere che a Corte Lambruschini faranno carte false pur di trattenerlo a Genova.



L’eventualità che Schick debba salutare la Samp, però, va tenuta in considerazione. E gli uomini mercato doriani avrebbero già pronta un’alternativa al centravanti ceco. Secondo Tuttosport si tratterebbe di Sebastian Driussi del River Plate: oltretutto, prelevarlo grazie ai soldi derivanti da una cessione di Schick sarebbe anche più semplice per le casse di Ferrero. Eppure, proprio relativamente a Schick bisogna segnalare le dichiarazioni rilasciate ieri dal suo agente (“Sono solo sciocchezze, Patrik è un giocatore della Samp”) che sembrano preludere a una possibile permanenza a Bogliasco dell’ex Sparta Praga.



Non è utopia allora immaginare che la Sampdoria – che nel frattempo è al lavoro per alzare la clausola di Schick sino a 40 milioni – sogni, per la stagione 2017-2018, la coppia d’attacco Schick-Driussi, con Quagliarella “usato sicuro” alle loro spalle. Un pensiero suggestivo, certo, ma neppure così impossibile da immaginare. Forse è ancora troppo presto per ipotizzare scenari, ma a Genova, sponda blucerchiata, in tanti si augurano che vada proprio così.