Ieri sera Kristian Kouamé, giocatore ivoriano del Cittadella classe 1997, ha avuto la soddisfazione di realizzare la sua prima doppietta in serie B nella partita contro il Cesena.

Il direttore sportivo del Cittadella, Stefano Marchetti, parla così del suo pupillo in un'intervista rilasciata a SkySport: "Sai, più che Drogba a me ricorda Faustino Asprilla, hai presente? Veloce, fisico, tecnico, ha quelle caratteristiche. E' un giocatore completo, che attacca gli spazi. Certo deve migliorare e ha tutto il tempo per farlo. Deve affinare, come tutti i ragazzi della sua età, la capacità in area di rigore, quella malizia che solo il tempo può dargli: lo farà solo giocando".