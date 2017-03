Il Barcellona è al centro di numerosi voci sul possibile allenatore per la prossima stagione e riguardo il rinnovo di alcune stelle blaugrana. In un'intervista alla radio SER Catalunya il direttore tecnico, Robert Fernández, ha detto la sua su entrambe le questioni.



LE OPZIONI IN PANCHINA - Sul futuro tecnico ha parlato della scelta di Juan Carlos Unzué, attuale vice di Luis Enrique: "Lo deciderò io, poi sentirò il presidente, ma la decisione sarà mia. Unzué è un'ottima opzione, conosce bene il club, i giocatori e la società. E' una persona preparata". Elogi anche per Valverde "E' una persona seria, un bravo allenatore", poi aggiunge: "Klopp? Sampaoli? Abbiamo tempo per un'analisi approfondita, sicuramente l'allenatore deve conoscere la squadra ed il nostro stile".



NESSUNA SORPRESA - Poi arrivano rassicurazioni sul futuro in blaugrana di Lionel Messi e Andres Iniesta: "Messi rinnoverà, è felice qui e non ho dubbi che resterà a Barcellona. Lo stesso vale per Iniesta, rinnoverà al momento giusto. Non mi immagino un Barça senza Iniesta e lui nemmeno".