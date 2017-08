Nel corso della presentazione di Ousmane Dembélé il direttore sportivo del Barcellona Robert Fernandez ha parlato delle prossime mosse di mercato blaugrana: "Coutinho? Stiamo trattando con alcuni giocatori e lo dobbiamo fare ora che mancano pochi giorni. Speriamo che le trattative vadano a buon fine, di arrivare a un accordo e presentare un nuovo giocatore. Seri? E' un buon giocatore, però dopo averlo analizzato al dettaglio abbiamo deciso di avere altre priorità. Il suo acquisto è scartato. Dal primo giorno abbiamo parlato e lavorato con Valverde per gli acquisti e le cessioni. Spero che entro mercoledì avremo più chiarezza. Dembélé? Volevamo prenderlo l'anno scorso dopo averlo seguito per diversi mesi, ma voleva miutaggio e pensava fosse meglio andare al Borussia Dortmund. Non abbiamo potuto convincerlo. Acquisti? Stiamo lavorando da giorni. Può arrivare un giocatore come ne possono arrivare due. Ammetto che stiamo trattando. Se troviamo una situazione favorevole possiamo prenderne due. Sappiamo bene chi vogliamo e la posizione che vogliamo rinforzare. La mia intenzione è arrivare a un nuovo giocatore, se possibile due. Non ci preoccupano le uscite, sono giocatori nostri e l'obiettivo è trovare una soluzione buona per loro e per noi. Di Maria? Non voglio fare nomi... Se prendiamo un giocatore è per adesso, non per il futuro".