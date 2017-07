Il Benevento ha conquistato per la prima volta la serie A e ha tutta l'intenzione di allestire una rosa competiviva. Salvatore Di Somma, direttore sportivo dei campani, fa il punto sulla trattativa con il Milan.



Direttore, nell'incontro con il Milan per tre giocatori: Josè Mauri, Rodrigo Ely e Gabriel. Ci sono stati dei passi avanti?

"Con il direttore Mirabelli abbiamo avuto un confronto anche su altre tematiche. Al momento, nessuno dei tre giocatori da lei citati rappresentano delle priorità per il Benevento".



Discorso diverso invece per il terzino Gianfilippo Felicioli?

"Questo è un profilo che ci interessa molto e siamo in attesa di una risposta alla nostra proposta".