Il direttore sportivo del Bologna, Riccardo Bigon, ha parlato ai microfoni di Premium Sport delle scelte di mercato che coinvolgeranno nei prossimi giorni il club emiliano. In entrata, in particolare, si aspetta Alessio Cerci: "Per il momento quelle su Cerci sono solo voci. Cerci è dell'Atletico, è tornato da poco perciò vediamo, ora siamo concentrati sulla partita".



SU MASINA - "Contatti con la Juventus per Masina? No, per Adam ancora non c'è stato nessun contatto. Poi Masina e' uno dei migliori giovani del campionato e ovviamente viene seguito da tanti club. Se interessa però dovete chiederlo alla Juve più che a noi".