Michael Zorc, direttore sportivo del Borussia Dortmund, ha parlato a Ruhr Nachrichten, allontanando l'ipotesi di un trasferimento all'Inter per André Schurrle: "Movimenti in vista per lui? No. Con il tecnico Peter Stöger abbiamo stabilito che possiamo raggiungere i nostri obiettivi con una rosa ragionevolmente sana".