Il ds del Chievo, Giancarlo Romairone, spiega la decisione di allontanare Rolando Maran e affidare la panchina a Lorenzo D'Anna, tecnico della Primavera: "A Roma c'è stata una resa. Dopo la partita abbiamo deciso di voltare pagina. Con tutto il dispiacere per Rolando Maran, per chi è e per quello che ha dato al Chievo. Ora c’è Lorenzo D’Anna, persona ben conosciuta, un figlio della mentalità combattiva che ha sempre animato il Chievo: un allenatore che può fare bene. Serve ritrovare spirito e fiducia, perché atleticamente la squadra sta bene. E serve, ovviamente, prepararsi per il Crotone", riporta Il Corriere di Verona.