Intervistato da L'Arena, il ds del Chievo Nember (dal sito chievoverona.it) ha fatto il punto sulle trattative del club veronese: "Birsa rimarrà sicuramente al Chievo. E’ vero, delle chiacchiere ci sono state ma tutto è finito lì. Valter è contento, non vedo dove sia il problema. Lui resterà con noi. Castro? Piace, ma non solo al Torino. Per la verità piace anche a me, quindi spero possa continuare con noi. Chi è interessato e vuole Castro si faccia avanti, ma dovrà accontentare le nostre richieste. Altrimenti non si muove. Paloschi? Parlare di nomi è poco corretto, ma anche prematuro".