Il ds del Chievo Giancarlo Romairone ha parlato così dell'operazione Inglese ai mirofoni di Radio CRC: "Solo un po' di tempo fa si è parlato di Inglese con i due presidenti che hanno analizzato per bene la situazione. Le considerazioni al giorno d'oggi non possono essere approfondite. L'infortunio di Milik ha portato ad accendere i riflettori su questa situazione, poi come è giusto la cosa è finita più sottotraccia. Il Napoli farà le sue valutazioni con noi che saremo pronti a fare la nostra parte. Milik al Chievo? Preferisco non esprimermi, devo pensare alle dinamiche della società evitando di fare voli pindarici. Il presidente Campedelli da sempre predica un basso profilo. I rapporti tra le società ci sono e potremmo trovare la soluzione migliore. L'idea di fondo era quella di far emergere Inglese per poi darlo al Napoli pronto. Poi gli eventi porteranno delle evoluzioni e le persone coinvolte sapranno adattarsi alla situazione".