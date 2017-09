Gancarlo Romairone, direttore sportivo del Chievo Verona, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc facendo il punto sulla situazione legata a Roberto Inglese, attaccante di proprietà del Napoli, lasciato in prestito ai clivensi: "Quello che è stato stabilito col Napoli prevede che il calciatore resti con noi fino a giugno. Speriamo che questo tipo di inconveniente non porti problematiche. Inglese al Napoli a gennaio? E' uno scenario tutto da verificare anche perché mi piace parlare con fatti concreti. Difficile fare valutazioni adesso in relazione questa situazione. I rapporti tra le società ci sono da sempre. Noi dobbiamo stare attenti tenendo conto delle nostre forze economiche sul mercato. Bisognerà trovare il suo sostituto, in che tempi si vedrà"