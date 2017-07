L'asse Milano-Crotone è bollente in questi giorni di calciomercato, soprattutto per il forte interesse dei pitagorici in merito a due giovani rossoneri, Giovanni Crociata, centrocampista classe '97, e Patrick Cutrone, attaccante classe '98. Calciomercato.com ha contattato in esclusiva il ds dei calabresi Giuseppe Ursino, per fare chiarezza sulle situazioni dei due calciatori.





Direttore, avete fatto un tentativo con il Milan per Cutrone?



"Si e' vero, abbiamo chiesto Cutrone al Milan ma ci hanno detto che il giocatore e' incedibile"





Il ragazzo accetterebbe Crotone?



"Non lo sappiamo, siamo andati solo dal Milan come e' giusto che sia"





Farete un nuovo tentativo quando i rossoneri chiuderanno il tanto atteso attaccante?



"E' una possibilità, non lo nego. Ad oggi la situazione e' questa ma potrebbe cambiare nelle prossime settimane. Cutrone e' un attaccante che può fare al caso nostro"





Per Crociata invece c'è stata una apertura?



"Si, per Crociata ci sono buone possibilità di riuscita"





Lo avete chiesto in prestito con diritto di riscatto?



"L'eventuale formula la discuteremo nell'incontro che avremo con il Milan la prossima settimana".