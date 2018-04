Il direttore sportivo del Crotone Giuseppe Ursino ha parlato del match di domani sera tra gli ‘Squali’ e la Juve: "Sappiamo che sarà una partita difficilissima contro la Juve ma noi abbiamo bisogno di punti e faremo di tutto per rendere la vita difficile alla Juve – dichiara a RMC - . Per me la Juventus è la miglior squadra anche a livello europeo. I bianconeri meritavano il passaggio del turno in Champions League. Noi speriamo in un risultato positivo perché ogni punto è vitale per il Crotone".