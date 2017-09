Il ds del Crotone Giuseppe Ursino ha parlato del tentativo effettuato in estate con l'Inter per Andrea Pinamonti: "Per Pinamonti è stata una richiesta ‘superficiale’ ad inizio mercato. Abbiamo sondato il terreno con l’Inter per capire le possibilità di ingaggiarlo qualora avessimo necessitato di un attaccante. Poi i nerazzurri ci hanno detto che il ragazzo era incedibile e abbiamo virato su altri profili come Cutrone e Tumminello. Quest’ultimo, per me, è il più interessante dei tre: arriverà presto ad alti livelli".