Giuseppe Ursino, direttore sportivo del Crotone, ha parlato a Radio Marte della gara che i calabresi giocheranno contro il Napoli: ''Speriamo che il Napoli sia un po’ stanco, ma conoscendo Sarri questo non succederà. Incontreremo una grandissima squadra, lo ha dimostrato col Real. Dopo un primo tempo del genere speravo col cuore che passasse il turno, i blancos però sono forti fisicamente e l’hanno risolta come sapete. Siamo coscienti di incontrare una squadra fortissima che lotterà per il secondo posto, ma cercheremo di fare risultato. Nella gara d’andata il secondo tempo fu giocato tutto dal Crotone, e rischiammo addirittura di pareggiarla. Speriamo di scendere in campo con quell’intensità''.