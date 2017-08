Il ds del Crotone Giuseppe Ursino è intervenuto in esclusiva ai microfoni della Web Radio di Romanews rilasciando alcune dichiarazioni:



Il nome di Tumminello è stato accostato più volte al Crotone…



“E’ un giocatore al quale siamo molto interessati, però non è stata ancora intavolata nessuna trattativa.”



Ci sono già stati contatti con il procuratore del giocatore o con la società?



“Con l’agente no, con la Roma si, è un giocatore che ci piace e nei prossimi giorni verranno approfonditi i contatti.”



Il giovane però ha manifestato la volontà di restare a Trigoria per giocarsi le sue carte…



“Questo dipende dalla Roma, io credo che Tumminello debba giocare. Rimanere a Roma e fare una o due partite non ha senso. I giocatori devono trovare continuità, soprattutto i giovani. La Roma sicuramente prenderà un altro attaccante, quindi con Dzeko, Defrel e il nuovo acquisto sarà difficile per Tumminello trovare spazio.”



Il primo nome era quello di Cutrone, poi il Milan lo ha voluto trattenere. Tumminello è un ripiego?



“Assolutamente no, è un nome è uscito adesso perché aspettavamo prima di vedere come sarebbe andata a finire la trattativa col Milan, ma non è assolutamente un’alternativa, sono due giocatori bravi, e Tumminello può fare tranquillamente quello che ha fatto Cutrone, è forte.”



L’idea è quella del prestito?



“Probabile, ma è un discorso che faremo quando entreremo nel vivo della trattativa. Per il momento pensiamo solo alla partita di domenica, da lunedì in poi verificheremo se ci sono possibilità di aprire una trattativa con la Roma, gli ultimi giorni di mercato sono i più importanti.”



L’interesse del Chievo e del Benevento per il giocatore ti preoccupa?



“Dipende dalla Roma, dal giocatore e dal procuratore. I calciatori che vengono al Crotone crescono in fretta, la Roma lo sa. Oltre a Chievo e Benevento non credo ci siano altri club interessati al giovane.”