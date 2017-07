Intervistato da Pagineromaniste.it Beppe Ursino, ds del Crotone, ha fatto il punto sulle trattative con la Roma: "Ponce? Stiamo vedendo, con la Roma non ci sono problemi. Stiamo parlando con il giocatore e vediamo quali saranno gli sviluppi. Arriverebbe in prestito. Prestito secco? Di questo non abbiamo ancora parlato. L’essenziale è che il giocatore accetti la destinazione. Stiamo valutando anche il nome di Matteo Ricci. Gerson? Assolutamente no, non ci interessa".