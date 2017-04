Il futuro di Federico Bertnardeschi non è la momento in discussione. La conferma arriva dal ds della Fiorentina Carlos Freitas che in mixed zone, dopo la sfida persa contro l'Empoli, ha ribadito: "Bernardeschi ha due anni di contratto, non parliamo troppo di lui: Berna dà tutto per la Fiorentina e non ha avuto contatti con altre squadre”.