Niente Turchia per Kwadkwo Asamoah nel prossimo mercato di gennaio: lo ha appreso in esclusiva Calciomercato.com, che al WyScout Forum di Londra, quest'anno a Stamford Bridge, ha intervistato il direttore sportivo del Galatasaray Cenk Ergun proprio in merito alla possibile partenza dell'esterno ghanese verso la Turchia. Ecco le sue parole ai nostri microfoni:



E' ancora aperta la trattativa con la Juve per Asamoah dopo che l'avete trattato quest'estate?

"E' vero che l'abbiamo trattato ma al momento e per gennaio non possiamo fare nulla, perchè esiste una nuova regola in Turchia che limita l'acquisto di calciatori stranieri"



Quindi non ci sono margini di riapertura?

"Sì, è impossibile che Asamoah arrivi da noi a gennaio"



@AleDigio89 e @TramacEma