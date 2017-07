Il direttore sportivo del Genoa, Mario Donatelli ha dichiarato a Radio Crc: "Lazovic sarà ancora del Genoa, non verrà ceduto e farà parte certamente del nostro organico. Giaccherini è un grande giocatore e può stuzzicare l'appetito di tante squadre, non solo la nostra. A prescindere da Giaccherini, il Genoa sta cercando di costruire una squadra che possa far meglio rispetto all'anno scorso, poi sarà il campo a decidere. Simeone è a tutti gli effetti un giocatore del Genoa e se arriverà un'offerta importante da parte di una squadra migliore del Genoa vedremo, altrimenti sarà ancora un nostro giocatore. Non so se il Torino sia interessato a Simeone, non so rispondere. Non abbiamo previsto alcun incontro col Napoli. Preziosi è in sella, più di prima. Il presidente è sempre lì e molto attivo sul mercato. Quello che vorrà fare del suo futuro poi, bisognerà chiederlo a lui. Pellegri è un giovanissimo, ha 16 anni e sta iniziando a giocare a calcio adesso. Ha dimostrato di avere la stoffa ed è un predestinato".