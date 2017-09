Il direttore sportivo del Lecce, Mauro Meluso, parla della scelta di puntare su Fabio Liverani: "Quella trascorsa è stata una settimana particolare. Corre l’obbligo di ringraziare Roberto Rizzo un professionista esemplare e Primo Maragliulo, che ho conosciuto meglio in questa esperienza e che si è dimostrato una persona fantastica con un attaccamento straordinario verso questi colori. Con Fabio Liverani abbiamo raggiunto già l’accordo venerdì, sabato ha firmato il contratto. Abbiamo preferito prenderci il tempo per scegliere con calma, con il tempo necessario per non sbagliare. Il mister, ad essere sinceri, non è entrato nei nostri radar subito, ma una volta entratoci è diventato la nostra prima scelta e siamo molto contenti che sia qui".