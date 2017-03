In vista del futuro, la Fiorentina potrebbe contare su un difensore polacco, oggi tra le fila della Primavera: ​Adam Chrzanowski, centrale classe '99. Il ds del Lechia Danzica, proprietario del cartellino, Janusz Melaniuk ne ha parlato così a La Nazione: " Siamo molto soddisfatti della stagione di Adam con la Fiorentina. Stiamo costantemente monitorando le sue prestazioni in maglia viola che certificano una crescita importante del suo talento negli ultimi mesi. Chrzanowski si è adattato facilmente alle nuove strategie di allenamento in Italia nonostante l’inizio per lui non sia stato poi così facile, soprattutto per l’intensità ed i carichi di lavoro ai quali non era abituato quando era con noi al Lechia. Il futuro di Chrzanowski? La Fiorentina ci ha assicurato poco tempo fa di essere disposta ad acquistare l’intero cartellino di Adam alla fine di questa stagione: la decisione quindi spetta soltanto a loro.