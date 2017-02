Dalla Germania arrivano critiche per le società italiane, in particolare le due di Milano.Il direttore sportivo del Red Bull Lipsia, squadra rivelazione della Bundesliga, Ralf Rangnick ha parlato ai microfoni della Frankfurter Allgemeine Zeitung degli effetti sul calcio europeo delle numerose acquisizione da parte di società cinesi. Rangnick ha parlato anche di Milan e Inter: “In Spagna vedo più il consolidamento di club come Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid e Siviglia che l'arrivo di nuove società. Lo stesso in Italia, dove comunque gli investitori cinesi sono già coinvolti, anche se in questo momento Inter e Milan vacillano un po'. I due club di Milano hanno capito che a lungo tempo sono stati gestiti in modo patriarcale e non hanno assunto i connotati di società moderne. E adesso lo pagano a caro prezzo".