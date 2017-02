Intervenuto ai microfoni di Premium Sport nel prepartita della sfida che vedrà il Milan affrontare la Lazio, il direttore sportivo dei rossoneri, Rocco Maiorino ha anticipato così la gara: "Sfida per l'Europa? Dobbiamo vincerla a tutti i costi perchè è una partita importante contro una concorrente diretta e anche se manca tanto c'è ovviamente tanto in palio".



SU DEULOFEU - "Le sensazioni su Deulofeu? Ha molta voglia di rimanere con noi. Ha avuto tante proposte anche prima di scegliere il Milan che ha voluto fortemente. E' in prestito secco, la formula è quella, e da qui al futuro vedremo cosa succederà".



KEITA - "Keita è un ottimo giocatore, sicuramente molto forte, ma fra quelli della Lazio il giocatore che preferisco è Milinkovic Savic".



DEFEZIONI - "Sotto il punto di vista degli infortunati, sicuramente la buona sorte non ci ha aiutato. Però anche chi non è titolarissimo ha sempre fatto bene e sono convinto che abbiamo alternative all'altezza".



CLOSING - "Sul closing bisogna chiedere a Fininvest. La direzione sembra essere quella, noi continuiamo a lavorare come sempre e con grande tranquillità. Poi il futuro vedremo cosa ci riserverà".