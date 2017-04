Il direttore sportivo del Monaco Antonio Cordon ha parlato a Cadena Cope del futuro dell'attaccante classe '98 Kylian Mbappé: "Non so quante offerte ci siano per lui, voi giornalisti visto che ne parlate sempre ne sapete di più. Il prezzo? Non ho fatto io il suo contratto e non so dire a quanto sia fissata la clausola. Quello che so per certo è che si tratta di tantissimi soldi. E comunque, io spero che rimanga con noi anche l'anno prossimo".