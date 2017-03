Antonio Cordon, direttore sportivo del Monaco, ha parlato della situazione di Kylian Mbappé, gioiello del club monegasco: ''Il Monaco ha la forza di tenere i suoi giocatori: non abbiamo difficoltà economiche. Siamo un grande club con una storia importante. Anche se riceveremo offerte importanti non vorrà dire che lasceremo partire Mbappé. Ci sono interessamenti da Inghilterra, Francia, Spagna, Italia e Germania, il suo nome è sulla bocca di tutti i grandi club. Al momento non posso fare una valutazione del giocatore. Se può raggiungere Cristiano Ronaldo e Messi? Il tempo c'è e lui ha dimostrato di avere tutte le potenzialità per farlo''.