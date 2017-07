Il direttore sportivo del Palermo, Fabio Lupo ha dichiarato in conferenza stampa: "Qualche cosa bisogna ancora fare sul mercato. Noi adesso aspettiamo questa settimana di lavoro qui in ritiro; poi decideremo le mosse da fare. Per fare una squadra forte ci vogliono idee chiare e un pizzico di pazienza. Abbiamo individuato dei profili ma ripeto ci vuole calma. Qualche cosa dobbiamo fare e faremo sicuramente. Abbiamo ancora oltre 40 giorni di mercato".



"Per Gnahoré (appena arrivato nel ritiro rosanero, ndr) è l'occasione della vita: ora servono i fatti. Partenze? Noi abbiamo le idee chiare su quelli che non devono andare via. Siamo ben decisi a tenere certi giocatori, anche se hanno ricevuto diverse offerte. Per quanto riguarda Gazzi siamo vicini alla cessione. Per la posizione di Diamanti, invece, stiamo valutando alcune cose: il giocatore vuole restare ancora in serie A, si sta guardando attorno, assieme ai suoi agenti. Per il resto non esistono calciatori che si dimenticano come si gioca in pochi mesi. Ripeto, guardiamo cosa abbiamo in casa e poi decidiamo. Embalo, a esempio, secondo me è un buon giocatore".