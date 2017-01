Luca Leone, ds del Pescara, ha parlato a Sampdorianews commentando il mercato degli abruzzesi intrecciato a quello della Samp: "Verre? Si tratta di un giocatore che piace alla Samp. Il discorso è stato aperto nelle scorse settimane, tra le due società c'è un dialogo in corso e ci aggiorneremo nuovamente nei prossimi giorni. Pavlovic per Biraghi? L'affare non si farà. Crediamo in Biraghi, è un giocatore molto importante per il Pescara e dunque rimarrà da noi".